Jay Vine trionfa nella terza tappa del Giro di Romandia attesa per il Giro d' Italia

Giro d'Italia che inizia la settimana prossima, ieri il mondo dei pedali ha visto Jay Vine vincere la terza tappa del Giro di Romandia, 183 km con partenza e arrivo a Cossonay. L'australiano del team Uae Emirates (nella foto) ha battuto per due secondi il francese Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) e il compagno di squadra, il portoghese João Almeida. nella classifica generale il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost) resta al comando con 5 secondi di vantaggio sul belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step).Settimo nella tappa di ieri e nono in classifica a 52 secondi da Baudin, il campione olimpico Remco Evenepoel. Oggi si disputa la tappa più importante del Romandia, da Sion a Thyon 2000 di 128,4 km, con tre colli di prima categoria.In Turchia invece Harold Martin Lopez ha vinto per distacco la sesta tappa del Giro di Turchia, la Selçuk-Selçuk di 156 chilometri.

Jay Vine si prende la terza tappa del Giro di Romandia 2025. Baudin sempre leader - L’australiano Jay Vine conquista allo sprint la terza tappa del Giro di Romandia 2025, con partenza e arrivo a Cossonay di 183 km, davanti a Lenny Martinez e Joao Almeida. Non cambia padrone la maglia gialla do leader, sempre sulle spalle del francese Baudin. A JAY VINE LA TERZA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2025: LA CRONACA Tre corridori sono andati in fuga nella prima parte di gara: Huub Artz, Bauke Mollema e Stefan Kung. 🔗sport.periodicodaily.com

Giro di Romandia 2025: Jay Vine vince da finisseur la terza tappa, quinto Alberto Bettiol - Vincono sempre loro: UAE Team Emirates – XRG che continua a dominare in lungo e in largo nel circuito World Tour. Anche al Giro di Romandia si esalta la compagine emiratina che vede imporsi nella terza tappa con arrivo a Cossonay l’australiano Jay Vine. Successo numero tre della stagione dopo le due alla Coppi e Bartali. Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Huub Artz (Intermarché – Wanty), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama – FDJ). 🔗oasport.it

