Jacobelli | Inter obbligata a vincere! Taremi entrato bene

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha commentato il percorso dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro il Verona a San Siro. Queste le sue parole: «Taremi a Barcellona mi è piaciuto molto: è entrato subito nel vivo del gioco. Anche a centrocampo ha dato una mano. Inzaghi ha fatto questa valutazione dopo la prestazione dell'iraniano. Arnautovic dà comunque un contributo prezioso all'Inter, come dimostrano i gol che ha segnato. Quando si prepara una partita del genere, tutte le valutazioni sono importanti. Verona? La vittoria è obbligatoria.

