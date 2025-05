J Martinez | Inter ambiziosa! Le sconfitte ci hanno fatto male

Martinez è il giocatore che va a parlare in sala stampa al Meazza dopo Inter-Verona, il quartultimo impegno in questa Serie A. Il suo commento in conferenza sulla vittoria per 1-0.CONFERENZA STAMPA Martinez POST PARTITA Inter-VERONAÈ cambiato qualcosa dopo Barcellona?No. Veniamo da una grandissima stagione, penso che due sconfitte di fila hanno fatto male ma abbiamo un grande gruppo. Sapevamo che mercoledì scorso era una partita molto importante e quella di oggi pure. Dovevamo mettere pressione al Napoli che aveva vinto prima, adesso pensiamo a martedì.Come hai visto dalla panchina il Barcellona mercoledì?Ho visto una squadra molto offensiva. Ho un amico lì e lo seguo molto spesso durante l’anno, è una squadra con tanta qualità e giocatori giovani con fame. Ci renderanno le cose difficili martedì, stasera con tanti cambi non era facile ma per fortuna abbiamo segnato presto. 🔗 Josepè il giocatore che va a parlare in sala stampa al Meazza dopo-Verona, il quartultimo impegno in questa Serie A. Il suo commento in conferenza sulla vittoria per 1-0.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA-VERONAÈ cambiato qualcosa dopo Barcellona?No. Veniamo da una grandissima stagione, penso che duedi filama abbiamo un grande gruppo. Sapevamo che mercoledì scorso era una partita molto importante e quella di oggi pure. Dovevamo mettere pressione al Napoli che aveva vinto prima, adesso pensiamo a martedì.Come hai visto dalla panchina il Barcellona mercoledì?Ho visto una squadra molto offensiva. Ho un amico lì e lo seguo molto spesso durante l’anno, è una squadra con tanta qualità e giocatori giovani con fame. Ci renderanno le cose difficili martedì, stasera con tanti cambi non era facile ma per fortuna abbiamo segnato presto. 🔗 Inter-news.it

