J Martinez | Dipende ancora da noi può succedere qualsiasi cosa

Martinez parla a caldo al termine di Inter-Verona, quartultima giornata di Serie A. Ecco il suo commento nel post partita della sfida del Meazza.PORTA INVIOLATA – Nessun intervento per Josep Martinez nel rientro in campo in Inter-Verona: «Oggi era una partita molto importante. Avevamo tanti cambi nell’undici iniziale, per noi è molto importante sempre avere questo tipo di opportunità e far vedere al mister che siamo pronti quando ha bisogno di noi. Dobbiamo vincere tutte le partite e sperare che il Napoli perda qualche punto. Porta inviolata? Per noi è molto importante, per il tema della fiducia. È vero che erano due partite che non vincevamo, questo abbiamo cercato di migliorarlo. Abbiamo iniziato col clean sheet, adesso testa a martedì».Josep Martinez spera in un passo falso che aiuti l’InterCORSA A INSEGUIRE – L’Inter resta a -3 dal Napoli, il giudizio di Martinez: «Alla fine noi pensiamo a fare il nostro, è chiaro che stavamo pensando a cosa faceva il Napoli. 🔗 Josepparla a caldo al termine di Inter-Verona, quartultima giornata di Serie A. Ecco il suo commento nel post partita della sfida del Meazza.PORTA INVIOLATA – Nessun intervento per Josepnel rientro in campo in Inter-Verona: «Oggi era una partita molto importante. Avevamo tanti cambi nell’undici iniziale, per noi è molto importante sempre avere questo tipo di opportunità e far vedere al mister che siamo pronti quando ha bisogno di noi. Dobbiamo vincere tutte le partite e sperare che il Napoli perda qualche punto. Porta inviolata? Per noi è molto importante, per il tema della fiducia. È vero che erano due partite che non vincevamo, questo abbiamo cercato di migliorarlo. Abbiamo iniziato col clean sheet, adesso testa a martedì».Josepspera in un passo falso che aiuti l’InterCORSA A INSEGUIRE – L’Inter resta a -3 dal Napoli, il giudizio di: «Alla fine noi pensiamo a fare il nostro, è chiaro che stavamo pensando afaceva il Napoli. 🔗 Inter-news.it

