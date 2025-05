Iva Zanicchi torna con il singolo dell’estate Dolce far niente

MILANO (ITALPRESS) – L'inconfondibile voce di Iva Zanicchi si fonde con il sound moderno e travolgente di A-Clark & Vinny, il duo di deejay e producer più seguiti del momento: arriva "Dolce Far niente", il nuovo e sorprendente singolo targato Time Records, dal 2 maggio disponibile in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming."Dolce far niente" è una canzone inedita che unisce mondi lontani, ma incredibilmente affini. Da un lato Iva Zanicchi, icona della musica italiana, voce intensa e versatile, capace di spaziare dal blues alla musica leggera attraverso il tempo e i generi con eleganza e forza interpretativa. Dall'altro A-Clark & Vinny, il duo di deejay e producer tra i più esplosivi della scena elettronica contemporanea, si stanno imponendo con milioni di visualizzazioni e remix virali su TikTok, grazie al loro sound Afro-House dal respiro internazionale.

Sanremo 2025, Iva Zanicchi e il Premio alla Carriera: «Meglio da viva che da morta» - Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in cui si è esibita in un medley dei suoi successi Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 e si è esibita in un medley delle tre canzoni che le hanno consentito di trionfare nella kermesse: Non pensare a me, Zingara, Ciao cara come stai?. 🔗.com

A 85 anni Nuovo singolo per Iva Zanicchi, che ammette: «Non sono una santa, finirò in Purgatorio per un bel po'» - A 85 anni e con oltre sei decenni di carriera, l'Aquila di Ligonchio si confessa al Corriere della Sera: il ritorno alla musica con il brano «Dolce far niente», i ricordi d'amore, le scelte sbagliate, ... 🔗bluewin.ch

«Io, peccatrice felice»: Iva Zanicchi torna con un nuovo singolo e una vita senza rimpianti - Iva Zanicchi torna con un nuovo singolo dal titolo evocativo, «Dolce far niente», in uscita il 2 maggio.A 85 anni e con una carriera lunga oltre sessant'anni, la voce più nazionalpopolare della musica ... 🔗msn.com

Iva Zanicchi tra la perdita del marito Fausto e confessioni sul passato con il nuovo singolo dolce far niente - Iva Zanicchi torna con il singolo "Dolce far niente", riflettendo sul legame profondo con il marito Fausto Pinna, la perdita recente e le scelte personali e artistiche che hanno segnato la sua vita. 🔗gaeta.it