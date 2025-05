Italposa Softball Forlì sfida Bollate e Saronno in Lombardia

© Sport.quotidiano.net - Italposa Softball Forlì sfida Bollate e Saronno in Lombardia Italposa Softball Forlì, che deve infatti affrontare oggi (gara1 alle 16.30, gara2 40’ dopo la prima sfida) Bollate e, sabato prossimo l’Inox team Saronno. Le due formazioni in questione sono in vetta con una sola sconfitta a testa (Bollate ko contro Pianoro domenica scorsa, Saronno alla prima giornata contro Collecchio).L’Italposa sale così in Lombardia alla ricerca di punti pesanti per rimanere agganciata alle posizioni di testa e tenere il passo delle avversarie. Bollate, attuale campione in carica, rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata con battitori di potenza come la spagnola Modrego Lopez, ex Saronno, e Thomas Lindsay, catcher americana che fece il suo debutto in Italia nel 2019 proprio con la maglia di Forlì. 🔗 Primo impegno in un decisamente ostico doppio weekend in terra lombarda per l’, che deve infatti affrontare oggi (gara1 alle 16.30, gara2 40’ dopo la primae, sabato prossimo l’Inox team. Le due formazioni in questione sono in vetta con una sola sconfitta a testa (ko contro Pianoro domenica scorsa,alla prima giornata contro Collecchio).L’sale così inalla ricerca di punti pesanti per rimanere agganciata alle posizioni di testa e tenere il passo delle avversarie., attuale campione in carica, rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata con battitori di potenza come la spagnola Modrego Lopez, ex, e Thomas Lindsay, catcher americana che fece il suo debutto in Italia nel 2019 proprio con la maglia di. 🔗 Sport.quotidiano.net

