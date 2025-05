Italia Unita in Piazza con la comunità russa per gli 80 anni dalla vittoria nella Grande Guerra Patriottica

© Nuovasocieta.it - Italia Unita in Piazza con la comunità russa per gli 80 anni dalla vittoria nella Grande Guerra Patriottica Italia Unita” ha annunciato di voler “partecipare attivamente alle celebrazioni della comunità russa in Italia” per gli 80 anni dalla vittoria di quella che,nei Paesi ex-sovietici, viene ancora oggi ricordata come la Grande Guerra Patriottica (la seconda Guerra mondiale). Fulcro delle celebrazioni sarà la sfilata del “Reggimento Immortale”, che viene attivamente organizzato da oramai quasi 10 anni da Tamara Djuranova, Coordinatrice del Reggimento Immortale IIPOD di Roma. Nel sentito evento, che vede attese diverse centinaia di persone, la comunità russa renderà omaggio ai propri caduti nella lotta al nazismo di ieri e di oggi. “Italia Unita da sempre si oppone ad ogni estremismo e totalitarismo e siamo felici di poter essere in Piazza seguendo rigorosamente le regole del gioco democratico di cui siamo fieri di essere parte, ponendo il nostro Movimento Politico ogni giorno sempre più all’interno della vita pubblica e istituzionale. 🔗 di Amedeo AvondetIl Movimento Politico “” ha annunciato di voler “partecipare attivamente alle celebrazioni dellain” per gli 80di quella che,nei Paesi ex-sovietici, viene ancora oggi ricordata come laPatriottica (la secondamondiale). Fulcro delle celebrazioni sarà la sfilata del “Reggimento Immortale”, che viene attivamente organizzato da oramai quasi 10da Tamara Djuranova, Coordinatrice del Reggimento Immortale IIPOD di Roma. Nel sentito evento, che vede attese diverse centinaia di persone, larenderà omaggio ai propri cadutilotta al nazismo di ieri e di oggi. “da sempre si oppone ad ogni estremismo e totalitarismo e siamo felici di poter essere inseguendo rigorosamente le regole del gioco democratico di cui siamo fieri di essere parte, ponendo il nostro Movimento Politico ogni giorno sempre più all’interno della vita pubblica e istituzionale. 🔗 Nuovasocieta.it

Su questo argomento da altre fonti

Cassina mette mano alle scuole. Cambiano orari d’ingresso e uscita alla primaria di piazza Unità d’Italia - I lavori alla scuola elementare per rimediare alle troppe infiltrazioni sono già iniziati e anticipano un più cospicuo restyling che sarà finanziato con i fondi ex Nokia. Il cantiere alla scuola media di via Sirio ormai al via. Alla primaria di piazza Unità d’Italia le imprese stanno operando, in queste settimane, al ripristino del tetto sopra il versante segreteria. Un primo intervento che si concluderà a fine marzo. 🔗ilgiorno.it

Unità d’Italia. Paolo Capone, Leader UGL: “Riaffermare con orgoglio l’appartenenza alla comunità nazionale” - "La Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera rappresenta un’occasione importante per celebrare con orgoglio i valori sanciti dalla nostra Costituzione, pilastri della democrazia e della nostra identità. Libertà, difesa della Patria e diritto al lavoro sono princi 🔗ilgiornaleditalia.it

La comunità ebraica presente al 25 aprile: "No alle infiltrazioni, in piazza serve unità" - "La comunità ebraica ci sarà". L’aveva anticipato il presidente dell’Anpi Milano Primo Minelli, una settimana fa, in occasione della presentazione delle iniziative collegate al corteo per la Liberazione del prossimo 25 aprile. Ma ora sono i diretti interessati a confermarlo, con una nota ufficiale pubblicata ieri. La Comunità ebraica di Milano, in occasione del 80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazismo e dal fascismo, parteciperà al corteo del 25 aprile insieme alla Brigata Ebraica. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Trieste celebra la 29ª Spring Run: sport, comunità e territorio protagonisti.; Trieste Spring Run 2025: programma completo e come iscriversi; “La Comunità ebraica unita al corteo del 25 aprile in onore della Brigata Ebraica”; “Qui si fa l’Europa o si muore”: il 15 marzo l’Italia in piazza per l’Ue. 🔗Su questo argomento da altre fonti