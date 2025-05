© Thesocialpost.it - Italia, trovato cadavere nel fiume: di chi è il corpo

È stato un pescatore, poco dopo le 7.20 del mattino, a lanciare l'allarme: nel tratto dia sud del ponte del Mare, lato monti, giaceva ildi un uomo. La scoperta è avvenuta a Pescara, in un punto ben preciso del porto canale, e ha dato il via a una rapida e coordinata operazione di soccorso e indagine che ha coinvolto Guardia costiera, 118, polizia e la procura.Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsiA ricevere per prima la segnalazione è stata la centrale operativa dell'emergenza, che ha immediatamente allertato i sanitari del 118 e la Guardia costiera. La prontezza dell'intervento ha permesso, nel giro di circa venti minuti, di localizzare e recuperare ilsenza vita grazie alla motovedetta in servizio permanente sul tratto di mare ecittadino.