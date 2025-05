Italia-Scozia oggi Finale Mondiali curling misto 2025 | orario tv programma streaming

© Oasport.it - Italia-Scozia oggi, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming curling Italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’Italia in Finale ai Mondiali di doppio misto che si stanno disputando a Fredericton, in Canada. Mai il Bel Paese aveva raggiunto l’ultimo atto di una rassegna iridata, in nessuna specialità di questo sport. I campioni olimpici di Pechino 2022 si assicurano così la possibilità di dare la caccia ad un oro che li proietterebbe ancora di più nella leggenda. E dire che questa coppia era stata smembrata per oltre tre anni, salvo tornare insieme nella stagione che precede i Giochi di Milano Cortina 2026.LA DIRETTA LIVE DI Italia-Scozia DI curling DALLE 19.00Gli azzurri hanno piegato per 7-6 l’Estonia all’extra-end, al termine di una partita che definire palpitante è poco. 🔗 Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per ilno. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’inaidi doppioche si stanno disputando a Fredericton, in Canada. Mai il Bel Paese aveva raggiunto l’ultimo atto di una rassegna iridata, in nessuna specialità di questo sport. I campioni olimpici di Pechino 2022 si assicurano così la possibilità di dare la caccia ad un oro che li proietterebbe ancora di più nella leggenda. E dire che questa coppia era stata smembrata per oltre tre anni, salvo tornare insieme nella stagione che precede i Giochi di Milano Cortina 2026.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00Gli azzurri hanno piegato per 7-6 l’Estonia all’extra-end, al termine di una partita che definire palpitante è poco. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Quando gareggia Zaynab Dosso oggi ai Mondiali indoor di atletica: orari semifinale e finale, tv, streaming - Zaynab Dosso sarà una delle vedette questo pomeriggio nei Mondiali indoor di atletica leggera, di scena a Nanchino (Cina). L’azzurra, impegnata nella nottata italiana nelle batterie dei 60 piani ha fatto vedere le sue qualità di straordinaria agonista, ricordando il titolo continentale vinto recentemente e il desiderio sarà quello di riconfermarsi. Dosso ha superato il turno col miglior tempo della mattinata asiatica e la rivedremo dunque in azione nelle semifinali del day-2 di questa rassegna iridata, fissate alle ore 13. 🔗oasport.it

A che ora Flora Tabanelli oggi, Big Air Mondiali 2025: programma finale, tv, avversarie, streaming - Oggi sabato 29 marzo (ore 19.30) va in scena la finale del Big Air ai Mondiali 2025 di sci freestyle. L’Italia vuole sognare in grande a St. Moritz (Svizzera) grazie a Flora Tabanelli, che si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni: dopo aver chiuso la gara di slopestyle ai piedi del podio in questa rassegna iridata, la 17enne emiliana ci riproverà nella specialità prediletta e ha tutte le carte in regola per conquistare una medaglia. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Mondiali di Curling maschile 2025: programma, orari, squadre e dove vedere le partite dell'Italia; Tiro perfetto di Giulia Zardini Lacedelli, l'Italia torna sotto: 6-4 - Europei Curling 2024; Rugby Sei Nazioni, Scozia-Italia 26-14, finale thriller, gli azzurri sconfitti all'ultimo secondo. Lamaro: «De; Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini/Mosaner sfidano il fenomeno Mouat per l’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, finale per l'oro dei ... 🔗oasport.it

Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming - Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per il curling italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina ... 🔗oasport.it

Pronostico Argentina-Francia 18 Dicembre: Finale Mondiali 2022Pronostico Argentina-Francia 18 Dicembre: Finale Mondiali 2022 - Partite stasera: tutti i match di oggi e domani Qui di seguito ... ? Bonus 800€ Planetwin365 ?… Ai Mondiali 2022 in Qatar è arrivato il momento di godersi l’atto conclusivo della manifestazione e la ... 🔗bottadiculo.it