Italia-Scozia Finale Mondiali curling misto 2025 | orario tv programma streaming

© Oasport.it - Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming curling Italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’Italia in Finale ai Mondiali di doppio misto che si stanno disputando a Fredericton, in Canada. Mai il Bel Paese aveva raggiunto l’ultimo atto di una rassegna iridata, in nessuna specialità di questo sport. I campioni olimpici di Pechino 2022 si assicurano così la possibilità di dare la caccia ad un oro che li proietterebbe ancora di più nella leggenda. E dire che questa coppia era stata smembrata per oltre tre anni, salvo tornare insieme nella stagione che precede i Giochi di Milano Cortina 2026.Gli azzurri hanno piegato per 7-6 l’Estonia all’extra-end, al termine di una partita che definire palpitante è poco. Gli Italiani hanno rischiato l’eliminazione nell’ultima frazione, quando solo una prodezza di Stefania Constantini ha evitato un doppio punto per i baltici che sarebbe stato letale. 🔗 Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per ilno. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’inaidi doppioche si stanno disputando a Fredericton, in Canada. Mai il Bel Paese aveva raggiunto l’ultimo atto di una rassegna iridata, in nessuna specialità di questo sport. I campioni olimpici di Pechino 2022 si assicurano così la possibilità di dare la caccia ad un oro che li proietterebbe ancora di più nella leggenda. E dire che questa coppia era stata smembrata per oltre tre anni, salvo tornare insieme nella stagione che precede i Giochi di Milano Cortina 2026.Gli azzurri hanno piegato per 7-6 l’Estonia all’extra-end, al termine di una partita che definire palpitante è poco. Glini hanno rischiato l’eliminazione nell’ultima frazione, quando solo una prodezza di Stefania Constantini ha evitato un doppio punto per i baltici che sarebbe stato letale. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

Curling: la Scozia di Mouat vince i Mondiali! Battuta la Svizzera in finale - A due anni di distanza dall’ultima volta la Scozia conquista di nuovo il titolo, vincendo i Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, rassegna andata in scena in questi giorni in Canada, sul ghiaccio di Moose Jaw. La squadra capitanata dal fenomeno Bruce Mouat si è imposta di misura sulla Svizzera, battendola per 5-4 e mettendo la settima medaglia d’oro iridata della sua storia. L’avvio tra le due compagini è contratto. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Estonia 7-6, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: AZZURRI NELLA STORIA, E’ FINALE CON LA SCOZIA! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.59: Non è stata la migliore Italia vista in Canada quella di stasera ma giocare contro l’Estonia è davvero complicato perchè gli estoni hanno indovinato tutte le scelte 0.58: PERFETTO IL TIRO DI STEFANIA CONSTANTINI! SERVIVA LA PRECISIONHE E L’AZZURRA HA PIAZZATO LA STONE AL CENTRO DELLA CASA! NERVI SALDI E GRANDE PRECISIONE 0.57: FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Tiro perfetto di Giulia Zardini Lacedelli, l'Italia torna sotto: 6-4 - Europei Curling 2024; Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming; Curling, Mosaner-Constantini magici: storica finale ai Mondiali, caccia all’oro dopo l’apoteosi olimpica; LIVE Italia-Scozia 2-1 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | i britannici accorciano le distanze nel secondo end. 🔗Cosa riportano altre fonti

Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming - Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per il curling italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina ... 🔗oasport.it

Curling, Mosaner-Constantini magici: storica finale ai Mondiali, caccia all’oro dopo l’apoteosi olimpica - Insieme fanno sognare. In coppa firmano magie. Uno accanto all'altra raccontano favole. Tre anni fa conquistarono la medaglia d'oro sul ghiaccio di ... 🔗oasport.it

Curling, Mondiali doppio misto 2025: l’Italia fa due su due, Germania ko 10-3 - Amos Mosaner e Stefania Constantini non si fermano ai Mondiali di curling doppio misto 2025 in corso a Fredericton (Canada). La coppia azzurra ha sconfitto piuttosto facilmente la Germania con il punt ... 🔗sportface.it