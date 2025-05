Italia-Romania oggi in tv Mondiali hockey ghiaccio 2025 | orario programma streaming

© Oasport.it - Italia-Romania oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming oggi, sabato 3 maggio, la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio affronterà la Romania in quella che sarà l’ultima sfida dei Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, competizione attualmente in fase di svolgimento a Sfantu Gheorghe, in Romania. Stiamo parlando di un match cruciale in ottica Top Division, dove sarà fondamentale vincere (ed incrociare le dita).Dopo la brutta sconfitta contro la Gran Bretagna, la compagine tricolore occupa infatti il terzo posto del raggruppamento A con sette punti, due in meno rispetto appunto ai britannici e all’Ucraina, entrambe in zona promozione a quota nove. Di fatto, per sperare di staccare il pass, gli uomini di Jukka Jalone saranno obbligati a vincere entro i tempi regolamentari, con la speranza di una débacle da parte delle due squadre avanti in classifica. 🔗 Provarci fino alla fine, anche se non siamo più padroni del nostro destino., sabato 3 maggio, la Nazionalena disuaffronterà lain quella che sarà l’ultima sfida dei Campionatidi Prima Divisione Gruppo A, competizione attualmente in fase di svolgimento a Sfantu Gheorghe, in. Stiamo parlando di un match cruciale in ottica Top Division, dove sarà fondamentale vincere (ed incrociare le dita).Dopo la brutta sconfitta contro la Gran Bretagna, la compagine tricolore occupa infatti il terzo posto del raggruppamento A con sette punti, due in meno rispetto appunto ai britannici e all’Ucraina, entrambe in zona promozione a quota nove. Di fatto, per sperare di staccare il pass, gli uomini di Jukka Jalone saranno obbligati a vincere entro i tempi regolamentari, con la speranza di una débacle da parte delle due squadre avanti in classifica. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe. Si tratta di un match estremamente importante, considerata la classifica cortissima che attualmente coinvolge le prime formazioni del raggruppamento. 🔗oasport.it

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom dei Mondiali: n. di pettorale, canale, tv - Nello slalom maschile in programma domenica 16 febbraio, a Lenzerheide, in Svizzera, valido per i Mondiali 2025 di sci alpino, saranno 100 gli atleti in gara, con 58 Paesi rappresentati: la prima manche scatterà alle 09.45, mentre la seconda run avrà inizio alle 13.15. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO ALLE 9.45 E ALLE 13.15 L’Italia rinuncerà al contingente massimo: saranno soltanto tre gli azzurri al cancelletto di partenza, e salvo interruzioni, nella prima manche, Alex Vinatzer col 18 partirà alle 10. 🔗oasport.it

A che ora i Mondiali di short track oggi in tv: programma 14 marzo, streaming, italiani in gara - Oggi, venerdì 14 marzo, prenderanno il via i Mondiali 2025 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), lo spettacolo non mancherà di certo e l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo da primattrice in pista, consapevole però della forza dei rivali. Un day-1 all’insegna delle qualificazioni in cui i nostri portacolori saranno motivati a spingere con grande decisione sia nelle gare individuali che in quelle a squadre. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MONDIALI, DOMANI ITALIA-ROMANIA, ULTIMA SPIAGGIA PER GLI AZZURRI PER SPERARE NELLA PROMOZIONE; Pallamano, qualificazioni Mondiali 2025: oggi le Azzurre contro la Romania; Italia - Romania, quarta partita del Settebello a Parigi 2024 · Pallanuoto maschile; Italia-Romania Under 20 dove vederla: Rai, Vivoazzurro, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Romania oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano femminile: orario, programma, streaming - Italia-Romania ... Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano, si giocherà a Chieti, mercoledì 9 aprile alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ... 🔗oasport.it

Mondiali di sci alpino 2025, oggi combinata a squadre femminile: dove vederla in tv - Sono tre le coppie che l’Italia schiera nella combinata a squadre femminile dei Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach, in programma oggi martedì ... dove vederla in tv La squadra azzurra ... 🔗msn.com