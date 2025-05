Italia precipita per duecento metri | Non c’è stato nulla da fare

© Thesocialpost.it - Italia, precipita per duecento metri: “Non c’è stato nulla da fare” metri di quota nel territorio di Ragoli. La vittima stava costruendo un capanno da caccia insieme ad altre due persone quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio, precipitando per circa 8 metri da un salto di roccia, per poi ruzzolare per ulteriori 200 metri lungo un ripido pendio.L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9 al numero unico per le emergenze 112. I compagni dell’uomo, accortisi della caduta, sono riusciti a raggiungerlo, trovandolo però incosciente.Inutile l’intervento dell’elisoccorsoLa Centrale Unica di Emergenza ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti l’elicottero con a bordo l’equipe sanitaria, il Soccorso alpino e speleologico – stazione Giudicarie Esteriori, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione e i Vigili del fuoco volontari di Ragoli. 🔗 Un uomo di 54 anni, residente a Tre Ville (Trento), ha perso la vita questa mattina sul monte Iron, in località Faedolo, a circa 1.600di quota nel territorio di Ragoli. La vittima stava costruendo un capanno da caccia insieme ad altre due persone quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio,ndo per circa 8da un salto di roccia, per poi ruzzolare per ulteriori 200lungo un ripido pendio.L’allarme èlanciato poco dopo le 9 al numero unico per le emergenze 112. I compagni dell’uomo, accortisi della caduta, sono riusciti a raggiungerlo, trovandolo però incosciente.Inutile l’intervento dell’elisoccorsoLa Centrale Unica di Emergenza ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti l’elicottero con a bordo l’equipe sanitaria, il Soccorso alpino e speleologico – stazione Giudicarie Esteriori, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione e i Vigili del fuoco volontari di Ragoli. 🔗 Thesocialpost.it

