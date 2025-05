Italia Porsche si ribalta e prende fuoco | è strage di giovanissimi

© Thesocialpost.it - Italia, Porsche si ribalta e prende fuoco: è strage di giovanissimi Porsche quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è ribaltata, prendendo fuoco. L’impatto si è rivelato fatale.Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle due giovani era originaria dell’Ucraina, ma viveva da tempo in provincia di Brindisi. L’incidente è avvenuto nella notte, lungo un tratto di strada che porta verso il mare, e che in passato è già stato teatro di altri episodi gravi. Stando alle prime informazioni, la vettura avrebbe perso il controllo, finendo fuori carreggiata e ribaltandosi più volte.Dopo lo schianto l’auto ha preso fuocoDopo lo schianto, l’auto ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. 🔗 BRINDISI – Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, nel Brindisino. Viaggiavano a bordo di unaquando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si èta,ndo. L’impatto si è rivelato fatale.Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle due giovani era originaria dell’Ucraina, ma viveva da tempo in provincia di Brindisi. L’incidente è avvenuto nella notte, lungo un tratto di strada che porta verso il mare, e che in passato è già stato teatro di altri episodi gravi. Stando alle prime informazioni, la vettura avrebbe perso il controllo, finendo fuori carreggiata endosi più volte.Dopo lo schianto l’auto ha presoDopo lo schianto, l’auto ha preso, impedendo ogni possibilità di soccorso. 🔗 Thesocialpost.it

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti 3 giovani - Brindisi, 3 maggio 2025 - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗quotidiano.net

