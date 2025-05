Italia Porsche si ribalta e prende fuoco | è strage di giovanissimi

Porsche, per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata dopo essere finita fuori strada, schiantandosi contro un albero ai margini della carreggiata. In seguito all’impatto, il veicolo ha preso fuoco, lasciando ai soccorritori una scena drammatica e purtroppo senza speranza.Vittime giovanissimeI tre occupanti, tutti residenti a Torchiarolo, sono morti sul colpo. Si tratta di Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe di 21 anni. Quest’ultima era di origine ucraina. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto per mettere in sicurezza l’area e accertare l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Una terribile tragedia della strada ha scosso la comunità di Torchiarolo, nel Brindisino. Tre ragazzi sono morti in un violento incidente avvenuto nella serata di sabato 3 maggio, lungo la provinciale che collega il paese a Lendinuso.L’auto su cui viaggiavano, una, per cause ancora in fase di accertamento si èta dopo essere finita fuori strada, schiantandosi contro un albero ai margini della carreggiata. In seguito all’impatto, il veicolo ha preso, lasciando ai soccorritori una scena drammatica e purtroppo senza speranza.Vittime giovanissimeI tre occupanti, tutti residenti a Torchiarolo, sono morti sul colpo. Si tratta di Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe di 21 anni. Quest’ultima era di origine ucraina. I vigili delsono ancora al lavoro sul posto per mettere in sicurezza l’area e accertare l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Thesocialpost.it

