Italia coltellata al cuore | ucciso ragazzo di 19 anni

© Thesocialpost.it - Italia, coltellata al cuore: ucciso ragazzo di 19 anni ragazzo di 19 anni, Mamoud Diane, di nazionalità ivoriana e residente in provincia di Cuneo, è stato ucciso a coltellate ieri sera, venerdì 2 maggio, nel quartiere Barriera di Milano. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monte Rosa, all’altezza del civico 18. Secondo le prime ricostruzioni, Diane è stato colpito da almeno due fendenti, uno dei quali ha perforato il cuore, risultando fatale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il giovane è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.L’episodio sarebbe iniziato con una discussione tra due gruppi, entrambi composti da persone di origine africana, all’angolo tra via Monte Rosa e corso Novara. La situazione è rapidamente degenerata in una rissa violenta, con calci, pugni e bottigliate. Intorno alle 23.30, Diane, insieme a un altro ragazzo, è rimasto isolato durante il confronto. 🔗 Undi 19, Mamoud Diane, di nazionalità ivoriana e residente in provincia di Cuneo, è statoa coltellate ieri sera, venerdì 2 maggio, nel quartiere Barriera di Milano. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monte Rosa, all’altezza del civico 18. Secondo le prime ricostruzioni, Diane è stato colpito da almeno due fendenti, uno dei quali ha perforato il, risultando fatale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il giovane è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.L’episodio sarebbe iniziato con una discussione tra due gruppi, entrambi composti da persone di origine africana, all’angolo tra via Monte Rosa e corso Novara. La situazione è rapidamente degenerata in una rissa violenta, con calci, pugni e bottigliate. Intorno alle 23.30, Diane, insieme a un altro, è rimasto isolato durante il confronto. 🔗 Thesocialpost.it

