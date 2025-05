Italia 2024 | Una persona su quattro a rischio povertà e deprivazione le donne le più colpite

© Quotidiano.net - Italia 2024: Una persona su quattro a rischio povertà e deprivazione, le donne le più colpite persona su quattro in Italia nel 2024 è stata a rischio di povertà e deprivazione. Le donne sono state le più esposte. Uno status che Eurostat rappresenta appunto come il rischio di 'grave deprivazione', cioè non potersi consentire, ad esempio, un pasto completo quotidiano.L'istituto di statistica europeo aggiorna periodicamente queste statistiche che vedono una media europea più bassa, ma leggermente, di quella Italiana: 93,3 milioni di persone nell'Ue nel 2024 erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, pari al 21% della popolazione dell'Ue. Il rischio di povertà o di esclusione sociale nell'Ue è più elevato per le donne che per gli uomini (21,9% rispetto al 20%).Lo status lavorativo ha fortemente influenzato il tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale, che chiaramente varia dal 10,9% per gli occupati al 66,6% per i disoccupati. 🔗 Unasuinnelè stata adi. Lesono state le più esposte. Uno status che Eurostat rappresenta appunto come ildi 'grave', cioè non potersi consentire, ad esempio, un pasto completo quotidiano.L'istituto di statistica europeo aggiorna periodicamente queste statistiche che vedono una media europea più bassa, ma leggermente, di quellana: 93,3 milioni di persone nell'Ue nelerano adio di esclusione sociale, pari al 21% della popolazione dell'Ue. Ildio di esclusione sociale nell'Ue è più elevato per leche per gli uomini (21,9% rispetto al 20%).Lo status lavorativo ha fortemente influenzato il tasso didio di esclusione sociale, che chiaramente varia dal 10,9% per gli occupati al 66,6% per i disoccupati. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Supercoppa Italia 2024: confermata in Arabia Saudita con formula a quattro squadre - Si resta in Arabia Saudita anche per la Supercoppa Italia del prossimo anno, con la formula a quattro squadre e tanti soldi in arrivo per i club che vi parteciperanno. Lo ha confermato ieri la Lega calcio Serie A, dopo l’assemblea che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione delle 20 società, completamento dei lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle iniziative collegate alla finale della Coppa Italia a Roma, tra Milan e Bologna. 🔗sport.quotidiano.net

Povertà e deprivazione in Italia nel 2024: un italiano su quattro a rischio - Una persona su quattro in Italia nel 2024 è stata a rischio di povertà e deprivazione. Le donne sono state le più esposte. Uno status che Eurostat rappresenta appunto come il rischio di 'grave deprivazione', cioè non potersi consentire, ad esempio, un pasto completo quotidiano. L'istituto di statistica europeo aggiorna periodicamente queste statistiche che vedono una media europea più bassa, ma leggermente, di quella italiana: 93,3 milioni di persone nell'Ue nel 2024 erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, pari al 21% della popolazione dell'Ue. 🔗quotidiano.net

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

In Italia una persona su 4 a rischio di povertà nel 2024; In Italia una persona su 4 a rischio di povertà nel 2024; Istat, un italiano su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale; Povertà in Italia: qual è il reddito minimo per una vita dignitosa?. 🔗Ne parlano su altre fonti

In Italia una persona su 4 a rischio di povertà nel 2024 - Una persona su quattro in Italia nel 2024 è stata a rischio di povertà e deprivazione. Le donne sono state le più esposte. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Supercoppa Italia 2024: confermata in Arabia Saudita con formula a quattro squadre - La Lega Serie A conferma la Supercoppa Italia 2024 in Arabia Saudita con il format a 4 squadre e nuovi investimenti. 🔗msn.com

Nel 2024 diminuiscono i cittadini Ue a rischio povertà, aumentano in Italia - I dati Eurostat mostrano una "leggera" diminuzione (-0,3 per cento) del rischio povertà rispetto al 2023. Italia in controtendenza (+133mila) ... 🔗eunews.it