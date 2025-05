Israele richiama riservisti per espandere offensiva contro Hamas a Gaza

richiamando decine di migliaia di riservisti in vista dell'espansione pianificata dell'offensiva contro Hamas a Gaza, secondo quanto riportato dai media israeliani. I riservisti saranno inviati a sostituire i coscritti e i soldati in servizio attivo in Israele e nella Cisgiordania occupata, in modo che questi possano essere riassegnati a Gaza, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa. Un portavoce militare non ha né confermato né smentito le notizie, ma tra coloro che hanno ricevuto gli ordini di mobilitazione figurano anche parenti di giornalisti dell'AFP. 🔗 L'esercito israeliano stando decine di migliaia diin vista dell'espansione pianificata dell', secondo quanto riportato dai media israeliani. Isaranno inviati a sostituire i coscritti e i soldati in servizio attivo ine nella Cisgiordania occupata, in modo che questi possano essere riassegnati a, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa. Un portavoce militare non ha né confermato né smentito le notizie, ma tra coloro che hanno ricevuto gli ordini di mobilitazione figurano anche parenti di giornalisti dell'AFP. 🔗 Quotidiano.net

Gaza, nuovi raid: almeno 16 vittime. “Israele richiama migliaia di riservisti, si va verso l’espansione della guerra” - Nuova ondata di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Almeno 16 persone sono rimaste uccise nell’enclave palestinese dall’alba di oggi, secondo quanto scrive Al Jazeera, che cita fonti giornalistiche sul posto. Almeno 12 delle vittime hanno persone la vita al centro di Gaza City. Nella giornata di ieri, aggiunge l’emittente qatarina, i palestinesi morti nella Striscia sono stati in totale 38. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Israele richiama i riservisti per una nuova offensiva | Attacco su Khan Younis, almeno 19 morti | Sistema sanitario al collasso nella Striscia - La denuncia sul sistema sanitario arriva dal Kuwait specialized hospit di Rafah. Usa e Israele sarebbero vicini a un'intesa per la ripresa degli aiuti alla popolazione. Per il Qatar i negoziati per una tregua sono a un punto morto 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele, mille riservisti firmano una lettera contro la guerra a Gaza: licenziati. Netanyahu: “Estremisti che vogliono far cadere il governo” - Una lettera per chiedere al governo di accettare un accordo con Hamas per la restituzione dei 59 ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione, anche a costo di fermare la guerra a Gaza che ora serve a soddisfare “interessi politici e personali” più che alla sicurezza nazionale. L’hanno firmata circa mille tra riservisti e ufficiali in pensione della Israeli Air Force, tra cui l’ex capo di stato maggiore delle Israele Defense Forces e comandante delle Iaf Dan Halutz e Nimrod Sheffer, ex capo della direzione della pianificazione delle forze armate. 🔗ilfattoquotidiano.it

