Israele intensifica gli attacchi a Gaza

intensificazione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, richiamando diverse brigate di riservisti e mobilitando l'Ottava divisione di fanteria. E' quanto scrive il Jerusalem Post. Almeno 29 palestinesi sono rimasti uccisi dalla notte in raid aerei israeliani nella Striscia. Tra le vittime, affermano i servizi di emergenza di Gaza, diversi bambini. 🔗 11.54 Il Gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l'zione delle operazioni militari nella Striscia di, richiamando diverse brigate di riservisti e mobilitando l'Ottava divisione di fanteria. E' quanto scrive il Jerusalem Post. Almeno 29 palestinesi sono rimasti uccisi dalla notte in raid aerei israeliani nella Striscia. Tra le vittime, affermano i servizi di emergenza di, diversi bambini. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

