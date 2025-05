Israele-Hamas giorno 575 di guerra | le notizie in diretta

© Tgcom24.mediaset.it - Israele-Hamas, giorno 575 di guerra: le notizie in diretta Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunità drusa". Le violenze contro la comunità drusa in Siria provocano oltre 100 vittime 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Baltici e Polonia dicono sì alle mine anti-uomo: guerra in Europa, la bomba nel giorno della telefonata Trump-Putin - I ministri della Difesa di Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia hanno annunciato congiuntamente l'intenzione di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa che mette al bando le mine antiuomo. La decisione dovrà ora essere approvata dai Parlamenti dei quattro Paesi. I governi dei tre Paesi Baltici e di Varsavia sono quelli maggiormente esposti contro la Russia e quelli che maggiormente avvertono i rischi rappresentati da Mosca e da una pace in Ucraina "sbilanciata" verso il Cremlino. 🔗liberoquotidiano.it

Un giorno di guerra: istallazione-poesia visiva collettivo di Gentili e Palmisano - Sabato 12 aprile 2025, alle ore 18, presso il Museo Nuova Era, cuore pulsante dell’arte contemporanea a Bari, si inaugura la mostra Un giorno di guerra del Collettivo Gentili – Palmisano, curata da Lorenzo Canova. Il Collettivo Gentili-Palmisano (www.collettivogentilipalmisano.com) prosegue la... 🔗baritoday.it

Condanniamo la guerra, ma ci offendiamo ogni giorno. La riflessione di Ciccotti - Qualche anno fa andai per la prima volta allo stadio, da quasi anziano, ad assistere ad una partita si serie A. Con mia meraviglia scopersi adulti che gridavano brutte parole, volgari offese rivolte ai giocatori “avversari” e, ovviamente, all’arbitro. Che non era il “cornuto” delle barzellette. E i loro figli e figlie, le ripetevano con la stessa foga! Cambiava solo il tono della voce. Accanto al vocione del padre. 🔗formiche.net

