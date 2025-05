Israele avvisa Damasco con un raid | Il regime stia lontano dai drusi

Colpita dai droni la nave dell'Ong Freedom Flotilla che trasportava aiuti per Gaza.I jihadisti stranieri che hanno aiutato i ribelli siriani a prendere il potere ora sono problema.

Israele, oltre 20 raid dell’Idf nei pressi di Damasco, colpita infrastruttura militare, Ong siriana: “I più violenti attacchi da inizio anno” – VIDEO - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un’ampia infrastruttura militare in Siria. L’operazione ha preso di mira "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria", si legge in una dichiarazione ufficiale. L'esercito – prosegue la nota – "continue 🔗ilgiornaleditalia.it

Israele bombarda Damasco: qual è l'obiettivo del raid in Siria - Poco dopo le 12 gli aerei dell'esercito d'Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che l'aviazione di Tel Aviv ha compiuto un attacco aereo sulla città siriana. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, Ong con sede a Londra e una rete di informatori sul posto, il raid ha colpito un edificio in un'area - il sobborgo di Dummar, a nord-ovest - dove vivono alcuni leader palestinesi e ha causato un morto. 🔗iltempo.it

Israele ha condotto un raid aereo su Damasco secondo i media siriani e israeliani. L'obiettivo dell'attacco sarebbe un centro di comando della Jihad islamica palestinese nella capitale siriana. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani una persona è morta. "Gli aerei israeliani hanno colpito con due missili un edificio a Damasco, uccidendo almeno […]

Israele bombarda anche la Siria, raid a Damasco: “Regime siriano non tocchi la comunità drusa” - È la seconda volta in pochi giorni che Israele colpisce la Siria. “Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per la comunità drusa” ha spiegato ... 🔗fanpage.it

Israele bombarda Damasco: Netanyahu parla di "protezione dei drusi", ma il raid colpisce vicino al palazzo presidenziale - Mentre i caccia israeliani sfrecciavano nei cieli di Damasco, colpendo obiettivi a poche centinaia di metri dal palazzo presidenziale, Benjamin Netanyahu ha rivendicato l’operazione come un atto di di ... 🔗informazione.it

Siria: raid di Israele a Damasco nei pressi del palazzo presidenziale - Le forze israeliane hanno lanciato un attacco di avvertimento contro le autorità siriane colpendo un obiettivo a Damasco, nei pressi del palazzo presidenziale. I rapporti tra il governo israeliano e q ... 🔗msn.com