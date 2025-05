Israele ancora attacchi in Siria Idf | Intercettato missile dallo Yemen

L'Idf torna a colpire la Siria: almeno 20 attacchi in tutto il Paese. Colpiti siti militari e magazzini; un civile è stato ucciso. Continuano anche le offensive nello Yemen e a Gaza, dove è prevista un'espansione delle operazioni militari

Israele, nuovi attacchi in Siria. Idf: “Intercettato missile lanciato da Yemen” - (Adnkronos) – Israele ha colpito bersagli in Siria la notte scorsa. A darne notizia è stata l'agenzia di stampa siriana Sana, precisando che l'attacco si è concentrato sulla località di Shathah, nella provincia nordoccidentale di Hama, dove quattro persone sono rimaste ferite. I raid israeliani hanno anche colpito i sobborghi di Damasco, dove è rimasto […] L'articolo Israele, nuovi attacchi in Siria. 🔗.com

Israele bombarda ancora la Siria. Il biasimo di Kaja Kallas (Ue): «Attacchi inutili, aggravano la situazione» - Israele torna a bombardare la Siria. L’esercito di Tel Aviv ha affermato su X di aver effettuato nuovi attacchi contro due basi militari nel Paese mediorientale, nei pressi della città di Palmira, nota anche come Tadmor, sede di un importante sito archeologico risalente all’impero romano. «Abbiamo colpito le capacità militari rimaste nelle basi siriane di Tadmur e T4», hanno affermato le Idf, riferendosi ai due siti in un’area 50 chilometri a ovest della città. 🔗open.online

Israele, oltre 20 raid dell’Idf nei pressi di Damasco, colpita infrastruttura militare, Ong siriana: “I più violenti attacchi da inizio anno” – VIDEO - L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un’ampia infrastruttura militare in Siria. L’operazione ha preso di mira "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria", si legge in una dichiarazione ufficiale. L'esercito – prosegue la nota – "continue 🔗ilgiornaleditalia.it

Israele, nuovi attacchi in Siria. Idf: "Intercettato missile lanciato da Yemen" - Un missile proveniente dallo Yemen è stato invece intercettato dalle difese aeree israeliane. A darne notizia è il Times of Israel. Le sirene sono suonate nelle regioni di Gerusalemme e Modi'in e nel ... 🔗msn.com

Siria, nuovi attacchi di Israele nella notte: «Colpiti obiettivi militari» - I raid si sono concentrati su Shathah. Nel mirino anche i sobborghi di Damasco. Almeno un morto e diversi feriti tra i civili. Jerusalem Post: «Netanyahu vuole espandere le operazioni a Gaza, presto m ... 🔗msn.com

Nuovi attacchi israeliani in Siria. Idf: intercettato missile lanciato da Yemen - Media: offensiva Gaza, migliaia riservisti saranno richiamati Israele ha in programma di richiamare migliaia di riservisti mentre prepara una significativa espansione dell'offensiva militare a Gaza. L ... 🔗msn.com