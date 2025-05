Ispica ordigno bellico trovato sulla spiaggia | area messa in sicurezza

Un'inaspettata scoperta ha scosso la tranquilla spiaggia di Santa Maria del Focallo, nel comune di Ispica. Un appassionato di ricerche con il metal detector, Piero Lopparini, ha rinvenuto un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale durante la sua ricerca di un anello smarrito. Questo ritrovamento sul litorale locale ha destato preoccupazione e curiosità, riportando alla mente il tumulto di un passato non lontano.

Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto sullaspiaggia di Santa Maria del Focallo, nel territorio comunale di Ispica, grazie al metal detector di un appassionato del posto. Il protagonista del ritrovamento è Piero Lopparini, già noto in zona per le sue ricerche di oggetti smarriti su commissione. Mentre cercava un anello perduto, Lopparini si è imbattuto in un residuato bellico a pochi centimetri sotto la sabbia.Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, che sono intervenute per transennare l’area e vietare l’accesso, onde evitare rischi per i bagnanti. Secondo i primi accertamenti, si tratta di una bomba SRCM, molto probabilmente abbandonata durante lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943. L’ordigno giaceva a soli venti centimetri di profondità, in un tratto di litorale frequentato abitualmente da turisti e residenti. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Ispica, ordigno bellico trovato sulla spiaggia: area messa in sicurezza

