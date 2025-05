Ispica ordigno bellico trovato sulla spiaggia | area messa in sicurezza

Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto sullaspiaggia di Santa Maria del Focallo, nel territorio comunale di Ispica, grazie al metal detector di un appassionato del posto. Il protagonista del ritrovamento è Piero Lopparini, già noto in zona per le sue ricerche di oggetti smarriti su commissione. Mentre cercava un anello perduto, Lopparini si è imbattuto in un residuato bellico a pochi centimetri sotto la sabbia.Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, che sono intervenute per transennare l’area e vietare l’accesso, onde evitare rischi per i bagnanti. Secondo i primi accertamenti, si tratta di una bomba SRCM, molto probabilmente abbandonata durante lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943. L’ordigno giaceva a soli venti centimetri di profondità, in un tratto di litorale frequentato abitualmente da turisti e residenti. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Ispica, ordigno bellico trovato sulla spiaggia: area messa in sicurezza

