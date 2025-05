Isola Simona Ventura | “Mi incuriosiscono Adinolfi e Giarrusso Mosetti con il mio ex Bettarini? Tutto prescritto”

Simona Ventura descrive l’inizio di questa nuova avVentura all’Isola dei famosi 2025, al fianco della conduttrice Veronica Gentili. I concorrenti che la incuriosiscono di più sono "Adinolfi e Giarrusso, i politici sono i nuovi volti della tv". E su Antonella Mosetti e la storia con il suo ex Bettarini: "Tutto prescritto". 🔗 “Conduttrice, concorrente e ora opinionista, si chiude un cerchio. Vladimir Luxuria ha fatto pure l’inviata”, cosìdescrive l’inizio di questa nuova avall’dei famosi 2025, al fianco della conduttrice Veronica Gentili. I concorrenti che ladi più sono ", i politici sono i nuovi volti della tv". E su Antonellae la storia con il suo ex: "prescritto". 🔗 Fanpage.it

