Isola dei Famosi Cristina Plevani e il Grande Fratello | la storia a ‘Verissimo’

Cristina Plevani sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domenica 4 maggio, per raccontare la sua prossima esperienza da concorrente de 'L'Isola dei Famosi'. La ragazza è stata la prima vincitrice in assoluto del 'Grande Fratello'.Chi è Cristina PlevaniNata a Iseo il 17 giugno del 1972, Cristina Plevani è arrivata al Grande pubblico nel 2000 con la partecipazione (e la vittoria) alla prima edizione del 'Grande Fratello'. Dopo il diploma, ha lavorato per molti anni come bagnina e l'amore per lo sport l'ha portata oggi ad essere un'istruttrice di nuoto e fitness. La sua vita è stata segnata da due lutti importanti: ha perso, infatti, entrambi i genitori da giovanissima.Il 'Grande Fratello'Nella casa più spiata d'Italia era stata soprannominata la 'Cenerentola triste'. La sua esperienza, conclusa con la vittoria del reality dopo 100 giorni e la riscossione di circa 250 milioni di lire, è stata segnata soprattutto dalla relazione intrattenuta con Pietro Taricone davanti alle telecamere.

Isola Dei Famosi, tra i primi nomi del cast Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Cristina Plevani - Comincia a prendere forma il cast de L’Isola Dei Famosi, con i rumours sui naufraghi che saranno i protagonisti della prossima edizione del reality riguardanti un amatissimo volto che abbiamo conosciuto nel programma Uomini e Donne, Teresanna Pugliese. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, sarebbe pronta a sbarcare in Honduras, con le prime notizie sulla partecipazione del volto tv arrivavano da Alberto Dandolo che annunciava: “Fervono in Mediaset i provini per la prossima edizione de L’isola dei Famosi che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista – ... 🔗metropolitanmagazine.it

Cristina Plevani naufraga all'Isola dei Famosi 2025: "Mi rimetto in gioco dopo 25 anni. La mia paura? Freddo e ragni, sono aracnofobica" - Iseo (Brescia), 1 maggio 2025 – "Mi chiamo Cristina Plevani, ho 52 anni e vengo da Iseo. E sono la prima vincitrice del Grande Fratello". Con queste parole la "naufraga" bresciana si racconta al pubblico dell' Isola dei famosi, il reality al via dal 7 maggio su Canale 5. "Parto per l'Isola un po' per incoscienza, un po' perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta anche un po' carino, dai" ha detto in un'intervista condivisa sul profilo social della popolare trasmissione Mediaset.

Cristina Plevani naufraga all’Isola dei Famosi 2025: “Mi rimetto in gioco dopo 25 anni. La mia paura? I ragni, sono aracnofobica” - Iseo (Brescia), 1 maggio 2025 – “Mi chiamo Cristina Plevani, ho 52 anni e vengo da Iseo. E sono la prima vincitrice del Grande Fratello”. Con queste parole la “naufraga” bresciana si racconta al pubblico dell’ Isola dei famosi, il reality al via dal 7 maggio su Canale 5. “Parto per l’Isola un po’ per incoscienza, un po’ perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta anche un po’ carino, dai”. Alla vigili della partenza del programma tante emozioni e qualche paura (ma non quelle che – forse – ci si potrebbe aspettare): “Non credo di temere tantissimo la fame – spiega la concorrente ... 🔗ilgiorno.it

