Irst di Meldola i sindacati | Urge un aggiornamento sulla situazione dell' istituto e della rete oncologica

Continuano ad emergere indiscrezioni in riferimento alla discussione sul futuro dell'Irst Irccs di Meldola. "Come Cgil, Cisl e Uil - scrivono i sindacati - riteniamo evidente che, una discussione che interessa parrebbe in modo determinante, il futuro dell'istituto dunque anche della rete.

Lotta contro il cancro, al pranzo d'inverno dello Ior raccolti 7.500 euro per l'Irst di Meldola - Il punto Ior di Cattolica è una delle realtà più “giovani” dell’universo dell’Istituto Oncologico Romagnolo, ma è anche tra le più attive: inaugurato ufficialmente il 17 ottobre 2024 col taglio del nastro della sede di via Milazzo, si distingueva anche in precedenza per l’intraprendenza del suo... 🔗riminitoday.it

In 250 alla camminata “Un passo per ogni donna”, i fondi a sostegno dei pazienti dell’Irst di Meldola - Si è svolta nella mattinata di sabato, 8 marzo, una manifestazione intitolata “Un passo per ogni donna” organizzata dall’associazione sportiva Corri Forrest Asd. Si trattava di una camminata ludico motoria, aperta a tutti, il cui scopo era quello di raccogliere fondi per finanziare il progetto... 🔗forlitoday.it

Rai in Fiamme. Direttori, sindacati, corrispondenti, tutti contro i poteri di Maggioni. Urge "chiarimento" - Roma. I francesi hanno la rivoluzione, noi italiani, il “chiarimento”, l’aerosol delle passioni. Anche in Rai serve ora un “chiarimento”, anzi, “urge”. Sta per tornare il meglio e il peggio della t... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Forlì, i sindacati: “Fare chiarezza sul futuro di Irts Ircss” - Quale futuro per Irst Ircss? Lo chiedono in una nota i sindacati. “Come Cgil, Cisl e Uil - si legge in una nota - riteniamo evidente che, una ... 🔗corriereromagna.it

Irst, come far quadrare i conti? Ora il bilancio. Un anno fa: "Razionalizzare le assunzioni" - Nel verbale del 2024 si ipotizzava di intervenire sul meccanismo di sostituzione dei dipendenti in uscita Domani alle 15.30 si riunirà l’assemblea dei soci dell’Irst di Meldola per discutere ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Forlì. L’Irst di Meldola è stato riconosciuto Istituto a carattere scientifico - che conferisce all’Irst (Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori) di Meldola (Fo), il carattere di Irccs nella disciplina ‘’Terapie avanzate nell’ambito dell ... 🔗quotidianosanita.it