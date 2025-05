Irruzione nella piazza di spaccio con telecamere in 8k | 3 arresti

© Casertanews.it - Irruzione nella piazza di spaccio con telecamere in 8k: 3 arresti spaccio al Parco Verde di Caivano.I tre, residenti tra le province di Napoli e Caserta, stavano allestendo una nuova piazza di spaccio con 5 telecamere in 8K per sfuggire ai controlli dei militari che hanno fatto Irruzione in. 🔗 I carabinieri di Napoli hanno arrestato due 48enni e un 30enne peral Parco Verde di Caivano.I tre, residenti tra le province di Napoli e Caserta, stavano allestendo una nuovadicon 5in 8K per sfuggire ai controlli dei militari che hanno fattoin. 🔗 Casertanews.it

