© Ilnapolista.it - Inzaghi e Calhanoglu solo una giornata, Tuttosport: “La giustizia sportiva dipende dal colore della maglia” Inzaghi e Calhanoglu per l’inchiesta ultras con una sola giornata di squalifica, Tuttosport si chiede come mai ci sia tanta discrepanza nella giustizia sportiva, rispetto ai casi in cui è stata coinvolta la Juventus.“La giustizia sportiva guarda il colore della maglia”: la squalifica di Inzaghi e Calhanoglu paragonata alla JuventusIl direttore del quotidiano Guido Vaciago scrive:Se la giustizia non è uguale per tutti non è giustizia. E’ qualcos’altro e fa quasi paura scoprire cos’è. Ma senza giustizia non può esserci pace; e infatti, nel calcio italiano non c’è pace da vent’anni perché la disparità di trattamento, da Calciopoli in poi, continua a scavare un solco di rabbia e frustrazione che divide chi vede applicazioni diverse delle stesse regole. Il patteggiamento di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu aggiunge un altro spinoso capitolo delle incongruenze che la giustizia sportiva ha scritto dal 2006 a oggi. 🔗 Dopo il patteggiamento diper l’inchiesta ultras con una soladi squalifica,si chiede come mai ci sia tanta discrepanza nella, rispetto ai casi in cui è stata coinvolta la Juventus.“Laguarda il”: la squalifica diparagonata alla JuventusIl direttore del quotidiano Guido Vaciago scrive:Se lanon è uguale per tutti non è. E’ qualcos’altro e fa quasi paura scoprire cos’è. Ma senzanon può esserci pace; e infatti, nel calcio italiano non c’è pace da vent’anni perché la disparità di trattamento, da Calciopoli in poi, continua a scavare un solco di rabbia e frustrazione che divide chi vede applicazioni diverse delle stesse regole. Il patteggiamento di Simonee Hakanaggiunge un altro spinoso capitolo delle incongruenze che laha scritto dal 2006 a oggi. 🔗 Ilnapolista.it

Caso Ultras Inter, Alvino durissimo: «Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica, la solita farsa all’italiana. Vogliono nascondere la verità sotto un naso rosso» - di Redazione JuventusNews24Caso Ultras Inter, Alvino: «La solita farsa all’italiana». Le dichiarazioni del giornalista dopo il patteggiamento Reazioni non solo dal mondo Juve. Carlo Alvino, su X, ha commentato così il patteggiamento di Simone Inzaghi e Calhanoglu per il caso Ultras. Queste le sue parole sull’indagine conclusa nelle scorse ore. ALVINO – «Caso Ultras e Inter, la solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. 🔗juventusnews24.com

Inter e Ultras, solita pagliacciata: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica - L’inchiesta “Doppia Curva” che ha portato all’arresto dei leader delle curve di Inter e Milan per reati legati a estorsioni, violenze e infiltrazioni mafiose sta venendo al dunque anche da un punto di vista sportivo. Come al solito, la montagna ha partorito il topolino. Nei mesi scorsi erano emersi contatti tra ultras e membri dei club, sebbene le società non siano indagate e anzi vengono ancora oggi considerate come parte lesa. 🔗ilnapolista.it

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc: una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu - Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. 🔗open.online

