Investito mentre era in bici morto | Mesagne il conducente dell’auto si è presentato alla polizia Non si era fermato per soccorrere il 27enne

27enne africano stava percorrendo in bicicletta un tratto della strada Mesagne-San Vito dei Normanni. Travolto da un'automobile è morto sul colpo. Il guidatore dell'auto non si era fermato per soccorrere l'uomo Investito. Ieri il conducente della vettura si è presentato al commissariato di polizia di Mesagne. Dopo l'interrogatorio è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.

Mesagne-San Vito dei Normanni: investito mentre era in bici, morto Nella notte - Un uomo sulla trentina, cdi origine senegalese, è stato travolto da un’auto mentre percorreva in bicicletta un tratto della strada Mesagne_San Vito dei Normanni. Il ciclista è morto. Gli investigatori cercano il conducente dell’automobile il quale, secondo l’accusa, non si è fermato per prestare soccorso. Accaduto nella notte. L'articolo Mesagne-San Vito dei Normanni: investito mentre era in bici, morto <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Tragedia a Mesagne: Lamine investito mentre era in bici e ucciso: caccia al pirata della strada - L’incidente mortale sulla provinciale per San Vito dei Normanni Un tragico incidente ha scosso la comunità di Mesagne, in provincia di Brindisi. Lamine Barro, un giovane migrante senegalese di 27 anni, è stato investito e ucciso da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni. Il sinistro si è verificato intorno alle 23:30 di giovedì 1° maggio. 🔗notizieaudaci.it

Star della BBC ammette di aver investito un uomo mentre era sotto l’effetto di cocaina - Amanda Mealing, nota per il ruolo di Connie Beauchamp nelle serie mediche della BBC Casualty e Holby City, ha ammesso di aver guidato sotto l’effetto della cocaina e di aver causato un grave incidente stradale oltre un anno fa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

