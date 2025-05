Investito in bici grave un 52enne

© Ilrestodelcarlino.it - Investito in bici, grave un 52enne 52enne in bicicletta finisce al Maggiore: ieri era ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.L'uomo, in sella alla bici, stava percorrendo via Zanardi, provenendo da Porta Lame. Quando, dall'altro senso di marcia, un camion ha svoltato verso via Parmeggiani, direzione viali. L'impatto è stato violento e l'uomo, per i gravi traumi, è stato trasportato all'ospedale Maggiore.Sul posto, oltre al 118, la polizia locale.

