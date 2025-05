Intrigo Juve-PSG | c’entra Yamal la svolta

© Calciomercato.it - Intrigo Juve-PSG: c’entra Yamal, la svolta Yamal. Il 17enne del Barcellona ha messo in campo l’ennesima prestazione di un livello straordinario. Una situazione che, stando all’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe portare i catalani a mettere sul piatto una proposta importante per lo spagnolo per convincerlo e blindarlo. Ma, a differenza di quanto succedeva in passato, il futuro del giocatore iberico è tutto da scrivere.Intrigo Juve-PSG: c’entra Yamal, la svolta (Lapresse) – calciomercato.itUna sua permanenza a vita al Barcellona non è assolutamente certo e per questo motivo l’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di un possibile addio ai blaugrana magari già in questo calciomercato. 🔗 Il talento del Barcellona, nonostante la volontà dei blaugrana, potrebbe lasciare il club catalano e i bianconeri sono pronti ad essere in un intreccioLa partita contro l’Inter è stata forse la consacrazione di. Il 17enne del Barcellona ha messo in campo l’ennesima prestazione di un livello straordinario. Una situazione che, stando all’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbe portare i catalani a mettere sul piatto una proposta importante per lo spagnolo per convincerlo e blindarlo. Ma, a differenza di quanto succedeva in passato, il futuro del giocatore iberico è tutto da scrivere.-PSG:, la(Lapresse) – calciomercato.itUna sua permanenza a vita al Barcellona non è assolutamente certo e per questo motivo l’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di un possibile addio ai blaugrana magari già in questo calciomercato. 🔗 Calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Ignazio Moser blocca sui social Belen, c’entra Andrea Damante - Ignazio Moser ha bloccato sui Instagram Belen Rodriguez, poi la situazione è stata ripristinata: cos'è successo tra i due cognati? Pare che abbia dato fastidio un ballo in discoteca della showgirl con il dj Damante L'articolo Ignazio Moser blocca sui social Belen, c’entra Andrea Damante proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri furiosi: c’entra Cristina Ferrara - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha coinvolto anche i suoi amici e sta attraversando una fase turbolenta. Le tensioni tra le corteggiatrici sono ormai all’ordine del giorno e al centro dello scontro ci sono Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, protagoniste di un nuovo acceso confronto durante l’ultima puntata. Sui social gli amici di Gianmarco sono stati molto duri e diretti: ecco cosa è accaduto. 🔗anticipazionitv.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intrigo Juve-PSG: c’entra Yamal, la svolta; Kolo Muani Juve si sblocca! Il PSG ha risolto così l'intrigo. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Paola: “C’è un intrigo tra Juve e Milan per gennaio” - ma non lo vedo in Milan e Juve”. L'articolo De Paola: “C’è un intrigo tra Juve e Milan per gennaio” proviene da JuveNews.eu. 🔗msn.com