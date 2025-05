Intervista esclusiva di Martin Payero con il centrocampista udinese

udinese, è giusto dire che Martin Payero ha già avuto una carriera piuttosto interessante.Il centrocampista argentino di 26 anni si è seduto per una chiacchierata Catturato A proposito delle sue esperienze in Inghilterra e in Italia, oltre ai suoi avversari più difficili, ai suoi pensieri sui suoi compagni di squadra e ai suoi piani per il futuro .COS: Come trovi la vita in Serie A e come si confronta con il calcio inglese?MP: In Serie Ai si sente bene, era facile adattarsi rispetto all'Inghilterra. Mi piace l'italiano come campionato e quando sono arrivato qui ho già avuto esperienza in Europa questo mi ha fatto adattarmi prima dell'Inghilterra.

