Interventi sul verde pubblico a Caltabellotta sindaco e assessore | Finalmente effettuati nei tempi corretti

© Agrigentonotizie.it - Interventi sul verde pubblico a Caltabellotta, sindaco e assessore: “Finalmente effettuati nei tempi corretti” Interventi fuori periodo, è stato Finalmente effettuato il servizio di scerbatura nel tempo corretto previsto dalle normative e dalle buone pratiche di prevenzione”. Ne danno notizia il sindaco Biagio Marciante e l'assessore all'ambiente e verde pubblico Giuseppe Zito. 🔗 “Dopo anni di ritardi efuori periodo, è statoeffettuato il servizio di scerbatura nel tempo corretto previsto dalle normative e dalle buone pratiche di prevenzione”. Ne danno notizia ilBiagio Marciante e l'all'ambiente eGiuseppe Zito. 🔗 Agrigentonotizie.it

