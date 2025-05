Internazionali Roma 2025 media spagnoli | Alcaraz parteciperà

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, media spagnoli: “Alcaraz parteciperà” Alcaraz parteciperà agli Internazionali d’Italia di Roma. Lo riportano i media spagnoli, secondo cui il tennista murciano, costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid per un problema all’adduttore della gamba destra, ha smaltito l’infortunio muscolare e non sente alcun tipo di dolore. Dopo l’allenamento odierno il numero tre al mondo avrà una giornata di riposo domenica, preludio a una sessione di allenamento intesa prevista per lunedì come prova generale in vista dell’appuntamento Romano. Alcaraz dovrebbe sbarcare nella capitale martedì. 🔗 Carlosaglid’Italia di. Lo riportano i, secondo cui il tennista murciano, costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid per un problema all’adduttore della gamba destra, ha smaltito l’infortunio muscolare e non sente alcun tipo di dolore. Dopo l’allenamento odierno il numero tre al mondo avrà una giornata di riposo domenica, preludio a una sessione di allenamento intesa prevista per lunedì come prova generale in vista dell’appuntamentono.dovrebbe sbarcare nella capitale martedì. 🔗 Lapresse.it

