Internazionali d’Italia 2025 | Gabriele Piraino batte Pieri ed è wild card per le qualificazioni

© Oasport.it - Internazionali d'Italia 2025: Gabriele Piraino batte Pieri ed è wild card per le qualificazioni Gabriele Piraino è l'ultimo nome che compone il complesso dei vincitori delle prequalificazioni agli Internazionali d'Italia 2025. Il siciliano, numero 425 del mondo, batte sulla Supertennis Arena sita all'interno dello Stadio dei Marmi Samuele Pieri per 1-6 6-3 6-4 in quasi tre ore di gioco. Sarà così la sua prima volta assoluta al Foro Italico di Roma: lo aspetta il tabellone di qualificazione.Dopo un paio di game di studio relativo, è Piraino il primo ad avere palle break: Pieri, però, prende la via delle palle corte e con quelle si salva. Ed è lui, prendendo vita in spinta, il primo a trovare il vantaggio, salendo sul 3-1 con annesso recupero da 40-15. Questo fa sì che Piraino, sostanzialmente, non riesca più a tenere il ritmo dei primi minuti, e finisce per cedere di nuovo la battuta alla quarta occasione anche sul 4-1.

