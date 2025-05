Inter Zielinski | "Ho sofferto tanto ma è una grande stagione Speriamo il Napoli scivoli"

Zielinski, centrocampista dell`Inter, ha parlato a DAZN prima della gara contro l`Hellas Verona nella quale è schierato titolare da Simone. 🔗 Piotr, centrocampista dell`, ha parlato a DAZN prima della gara contro l`Hellas Verona nella quale è schierato titolare da Simone. 🔗 Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, Inzaghi ora più che mai ha bisogno del contributo delle riserve: segnali da Bisseck e Zielinski - di RedazioneInter, periodo delicato per i nerazzurri: serve di più da parte delle riserve, Inzaghi lavorerà sull’aspetto psicologico L’Inter ha bisogno di ristabilire rapidamente le proprie energie fisiche e mentali. Dopo la partita contro il Napoli allo Stadio Maradona, i nerazzurri torneranno in campo mercoledì sera a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. 🔗internews24.com

Infortunio Zielinski, tempi di recupero: le gare che salterà con l’Inter! - Infortunio per Zielinski, con l’Inter che ha appena diramato anche un comunicato ufficiale dopo gli esami effettuati stamani. Tegola per Inzaghi che lo perde per parecchio tempo. I tempi di recupero di Zielinski. INFORTUNIO PESANTE – Niente da fare per Piotr Zielinski, che dovrà stare fuori per infortunio per parecchio tempo. Pochi minuti fa l’Inter ha diramato un comunicato ufficiale, che non lascia dubbi sulle condizioni dell’ex giocatore del Napoli. 🔗inter-news.it

Ex Napoli, Zielinski finisce sotto accusa: l’accaduto durante Feyenoord-Inter - Zielinski sotto accusa: l’accaduto durante Feyenoord-Inter ha causato feroci critiche nei confronti dell’ex centrocampista del Napoli. Piotr Zielinski ha lasciato il Napoli quest’estate dopo otto anni e il caso ha voluto che adesso si trovi proprio nel club rivale numero uno nella lotta in classifica. Il polacco si è infatti trasferito a parametro zero all’Inter, squadra che in questo momento si trova in vetta al campionato con un solo punto di vantaggio sulla sua ex squadra. 🔗spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Inter, Zielinski: "Ho sofferto tanto ma è una grande stagione" - Piotr Zielinski, centrocampista dell`Inter, ha parlato a DAZN prima della gara contro l`Hellas Verona nella quale è schierato titolare da Simone Inzaghi anche in. 🔗calciomercato.com

Zielinski: “Grande stagione dell’Inter, mia a tratti: voglio tornare in forma per aiutare” - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Verona. Ecco le sue parole ... 🔗fcinter1908.it

Caos Inter, la tifoseria contro Zielinski: “E’ ancora un napoletano, sbaglia di proposito” - Zielinski sotto accusa dei tifosi dell'Inter dopo la sfida contro la Roma. ll polacco fischiato e criticato sui social ... 🔗msn.com