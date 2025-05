Inter Women Fiorentina 1-3 nerazzurre rimontate e sconfitte | ecco com’è andata

© Internews24.com - Inter Women Fiorentina 1-3, nerazzurre rimontate e sconfitte: ecco com’è andata Inter Women Fiorentina 1-3, nerazzurre rimontate e sconfitte: ecco com’è andata la partita valida per la 9^ giornata della Poule ScudettoFinisce qui Inter Women Fiorentina, col risultato finale di 1 a 3. Le ragazze di mister Piovani vengono rimontate e sconfitte nella nona giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile. ecco com’è andata la partita.Su Inter.it si legge: «L’Inter cade contro la Fiorentina e subisce la prima sconfitta casalinga della stagione nel match valido per la nona giornata della Poule Scudetto. Dopo essersi assicurate la qualificazione in Champions ed essersi confermate matematicamente seconda forza del campionato con due giornate di anticipo, le nerazzurre di Piovani subiscono la rimonta della formazione viola: dopo il vantaggio firmato da Santi dopo 8?, la squadra di de la Fuente pareggia con Boquete, poi raddoppia con Snerle nel primo tempo prima del tris arrivato nella ripresa firmato ancora dalla centrocampista spagnola». 🔗 1-3,la partita valida per la 9^ giornata della Poule ScudettoFinisce qui, col risultato finale di 1 a 3. Le ragazze di mister Piovani vengononella nona giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile.la partita.Su.it si legge: «L’cade contro lae subisce la prima sconfitta casalinga della stagione nel match valido per la nona giornata della Poule Scudetto. Dopo essersi assicurate la qualificazione in Champions ed essersi confermate matematicamente seconda forza del campionato con due giornate di anticipo, ledi Piovani subiscono la rimonta della formazione viola: dopo il vantaggio firmato da Santi dopo 8?, la squadra di de la Fuente pareggia con Boquete, poi raddoppia con Snerle nel primo tempo prima del tris arrivato nella ripresa firmato ancora dalla centrocampista spagnola». 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Convocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani - di RedazioneConvocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani per il match in programma alle 12:30 Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena Fiorentina Inter Women, sfida valevole per la Poule Scudetto della Serie A femminile: questo l’elenco delle convocate da mister Piovani per le nerazzurre. I dettagli dal comunicato del club meneghino. Dopo il 3-3 nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo nella Poule Scudetto per la sfida sul campo della Fiorentina. 🔗internews24.com

Fiorentina Inter Women 1-0 LIVE: Bonfantini porta avanti le viola - di Marco BlasiFiorentina Inter Women LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 4a giornata della Poule Scudetto Tutto pronto al Viola Park di Firenze per il match tra Fiorentina e Inter Women: le due squadre si sfidano oggi per la gara valevole per la 4^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo il pirotecnico 3-3 nel derby contro il Milan, le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano le viola di De La Fuente. 🔗internews24.com

De La Fuente dopo Fiorentina Inter Women: «Mi sono complimentato con le ragazze, hanno saputo soffrire e vincere» - di RedazioneDe La Fuente dopo Fiorentina Inter Women: «Mi sono complimentato con le ragazze, hanno saputo soffrire e vincere». Le sue parole Intervistato al termine di Fiorentina Inter Women, la sfida della Poule Scudetto vinta dalle toscane per 1 a 0, il tecnico della Viola, Sebastian De La Fuente ha analizzato così il match. SUL MATCH – «Dobbiamo pensare partita per partita, ormai sappiamo che quando abbiamo iniziato la Poule Scudetto dovevamo recuperare punti sulle squadre sopra di noi e lo stiamo facendo. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Fiorentina Femminile 1-2, al 45' ribaltone viola dopo il vantaggio iniziale nerazzurro; Women, Inter-Milan: alle 13:30 il derby della Poule Scudetto; Serie A: Juventus Women travolgente contro la Fiorentina, Inter e Roma 2°. Risultati e classifica 13° giornata; La Juventus Women battuta in casa dalla Fiorentina, il tecnico Canzi: «Una sconfitta difficile da digerire». 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Fiorentina Women 1-2 al 45', calo di concentrazione e rimonta - Succede di tutto nei primi 45 minuti di Inter-Fiorentina Women, match valido per la nona giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Women, Inter-Fiorentina 1-3 LIVE | OneFootball - L'Inter di Gianpiero Piovani è di nuovo in campo all'Arena Civica di Milano per la sfida contro la Fiorentina valida per la nona giornata della Poule Scudetto. 🔗onefootball.com

Inter-Fiorentina Women, le convocate di Piovani: assente una titolare - Sono venticinque le calciatrici nerazzurre convocate da mister Gianpiero Piovani per Inter-Fiorentina Women. Nella lista manca una titolarissima. LA - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it