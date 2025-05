Inter Vieri rassicura sulle sue condizioni via social

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Vieri rassicura sulle sue condizioni via social Interista Christian Vieri ha subito un malore mentre era in vacanza alle Maldive. Il neo-opinionista di Dazn è adesso in miglioramento e ci ha tenuto a rassicurare riguardo le proprie condizioni mediche tramite un video sui social.Queste le sue parole:<<Oggi è il 18°L'articolo Inter, Vieri rassicura sulle sue condizioni via social proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Nelle settimane scorse L’ex leggendaista Christianha subito un malore mentre era in vacanza alle Maldive. Il neo-opinionista di Dazn è adesso in miglioramento e ci ha tenuto are riguardo le propriemediche tramite un video sui.Queste le sue parole:< Ilprimatonazionale.it

Inter, problema al polmone per Bobo Vieri: le sue condizioni - Christian Vieri, aveva deciso di trascorrere le proprie vacanze di Pasqua alle Maldive insieme alla moglie Costanza Caracciolo e le sue due figlie. Tuttavia non è stata una vacanza di totale relax quella dell’ex attaccante nerazzurro e non solo che è stato costretto a fare visita all’ospedale. Sui social sono L'articolo Inter, problema al polmone per Bobo Vieri: le sue condizioni proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!» - Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è così pronunciato a Sport Mediaset sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. 🔗inter-news.it

Mkhitaryan Inter, le sue parole fanno discutere! Nessun fastidio in società, ma tra i tifosi invece… - di RedazioneMkhitaryan Inter, le sue parole fanno discutere! Nessun fastidio in società, ma tra i tifosi invece. L’analisi della Gazzetta dello Sport Non sono di certo passate inosservate le dichiarazioni di Mkhitaryan nel post Juve Inter, con il centrocampista armeno che aveva parlato di troppo rilassamento visto la forza della squadra nerazzurra. Parole che hanno creato del malcontento di alcuni tifosi sul web, ma non quello della società, Cosi riporta la Gazzetta dello Sport: SULLE PAROLE DI MKHITARYIAN- «Proprio in Europa non si è mai visto quello strano snobismo di chi si sente ... 🔗internews24.com

