Inter-Verona Streaming Gratis | Inzaghi cerca riscatto in Diretta Live

© Sololaroma.it - Inter-Verona Streaming Gratis: Inzaghi cerca riscatto in Diretta Live Inter e Verona, pronte a scendere in campo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di ripetersi per tornare alla via del successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. I gialloblu, invece, sono chiamati a compiere un’impresa da urlo, per avvicinarsi all’aritmetica salvezza nella massima categoria.L’andamento di Inter e VeronaIl pareggio per 3-3 messo a referto a Barcellona ha ridato certezze all’Inter, apparsa stanca fisicamente e mentalmente nelle ultime uscite di campionato. 🔗 Prosegue senza alcun tipo di sosta la 35° giornata di Serie A, che sta entrando nel vivo oggi 3 maggio. A chiudere il quadro di questo sabato calcistico ci penseranno due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di ripetersi per tornare alla via del successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. I gialloblu, invece, sono chiamati a compiere un’impresa da urlo, per avvicinarsi all’aritmetica salvezza nella massima categoria.L’andamento diIl pareggio per 3-3 messo a referto a Barcellona ha ridato certezze all’, apparsa stanca fisicamente e mentalmente nelle ultime uscite di campionato. 🔗 Sololaroma.it

