Inter-Verona, San Siro risponde presente: sold out vicino! Il dato spettatori

Siro si conferma ancora una volta un fortino nerazzurro. I tifosi nerazzurri anche oggi non hanno fatto mancare il loro supporto in Inter-Verona, prima di una partita importante come quella contro il Barcellona in Champions League.

dato spettatori – Sono ben 70.222 spettatori tifosi dell'Inter presenti oggi sugli spalti per la sfida contro l'Hellas Verona. Un dato importante, che certifica la fedeltà e la passione del popolo nerazzurro anche in partite meno "affascinanti". Numeri eloquenti, che raccontano di una tifoseria viva e consapevole dell'importanza di ogni singolo punto in questo finale di stagione. Nel settore ospiti, invece, solo 678 tifosi veronesi su 4.361 posti disponibili, a conferma di una trasferta complicata anche dal punto di vista logistico.

Inter si conferma regina d'Italia per affluenza allo stadio

SUPPORTO IMPORTANTE – La vittoria del Napoli contro il Lecce ha infatti portato i partenopei a +6 temporaneo, rendendo ancora più urgente la necessità di non perdere terreno.

“A chi dovevamo chiedere la valutazione, alla Nasa?”. Sala risponde sul caso San Siro e sfida i “signori del no” - ??????MILANO – Il caso San Siro, certo. Ma non solo. Il sindaco ridimensiona la gravità dell’apertura del fascicolo da parte della Procura su eventuali danni erariali dalla cessione dello stadio e dell’area limitrofa (“è un atto dovuto. È un modello 45, che vuol dire registro di atti non costituenti notizie di reato”), rispedisce al mittente l’esposto del Comitato Sì Meazza su una valutazione troppo bassa dell’area (“la valutazione l’abbiamo fatta fare all’Agenzia delle Entrate, il soggetto più titolato e competente per farla. 🔗ilgiorno.it

L’Italia chiama, la Germania risponde e rimonta: a San Siro vincono 2-1 i tedeschi - Milano. L’Italia chiamò… e la Germania rispose. A San Siro la vittoria nell’antata dei quarti di finale di Nations League se la conquistano i tedeschi, che vincono 2-1 di rimonta e tra tre giorni a Dortmund potranno affrontare il ritorno con maggior serenità, essendosi avvicinati e non di poco alle Final Four. Che, in caso di passaggio del turno italiano saranno a Torino, altrimenti tra Monaco e Stoccarda. 🔗bergamonews.it

San Siro a Milan e Inter, Sala risponde alla Procura sull'indagine aperta: "Prezzo fatto dall'Agenzia delle Entrate, dovevo chiedere alla Nasa?" - Non c`è proprio pace per Milan e Inter per quanto riguarda la questione nuovo stadio. I due club erano finalmente riusciti a trovare una quadra... 🔗calciomercato.com

