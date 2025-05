Inter-Verona nel segno della discontinuità Formazione scelta – Sky

© Inter-news.it - Inter-Verona nel segno della discontinuità. Formazione scelta – Sky Inter-Verona è un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla Formazione nerazzurra.LA SFIDA – Inter-Verona si disputerà stasera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Ad esprimersi sul match è stato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sull’elemento della “discontinuità” a proposito della Formazione nerazzurra: «Partita importante, il discorso scudetto è ancora aperto. L’Inter cambia per dieci undicesimi la squadra che ha pareggiato a Barcellona, ma ha l’obbligo di vincere a prescindere dal risultato del Napoli a Lecce. Tanti cambi non si erano mai visti, ma ciò è comprensibile perché martedì ci sarà il ritorno di Champions League contro il Barcellona. Davanti coppia inedita composta da Arnautovic e Joaquin Correa». 🔗 è un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sullanerazzurra.LA SFIDA –si disputerà stasera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Ad esprimersi sul match è stato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sull’elemento” a propositonerazzurra: «Partita importante, il discorso scudetto è ancora aperto. L’cambia per dieci undicesimi la squadra che ha pareggiato a Barcellona, ma ha l’obbligo di vincere a prescindere dal risultato del Napoli a Lecce. Tanti cambi non si erano mai visti, ma ciò è comprensibile perché martedì ci sarà il ritorno di Champions League contro il Barcellona. Davanti coppia inedita composta da Arnautovic e Joaquin Correa». 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oroscopo di oggi mercoledì 2 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, mercoledì 2 aprile, l'oroscopo dell'Ariete promette una giornata piena di energia grazie al passaggio della Luna in Gemelli che abbraccia il Sole. Questa configurazione astrale favorisce la vivacità e invita a intraprendere viaggi, gite o iniziative culturali che possano mantenere alto l'umore. Gli eventuali intoppi che si presenteranno lungo il cammino potranno essere risolti facendo tesoro delle esperienze passate, evitando così di ripetere gli stessi errori. 🔗quotidiano.net

Oroscopo di oggi martedì 8 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, 8 aprile, l'Ariete si sveglia sotto l'influenza positiva della Luna in trigono, promettendo una giornata energica e ricca di passione. La forza interiore sarà il tuo alleato principale per superare qualsiasi ostacolo. Con un controllo emotivo impeccabile e una logica ferrea, l'autostima è destinata a crescere. La cura della tua immagine personale ti farà guadagnare punti preziosi nelle interazioni quotidiane. 🔗quotidiano.net

Marino: “Guai a sottovalutare il Milan. Se Conceicao non sbagliasse formazione …” - Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida al Milan di Sérgio Conceicao 🔗pianetamilan.it