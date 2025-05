Inter Verona LIVE | cronaca e diretta match Serie A

© Calcionews24.com - Inter Verona LIVE: cronaca e diretta match Serie A match valido per la 35ª giornata di Serie A tra Inter Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Verona, valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. SEGUI LA diretta DI Inter Verona SU InterNEWS24.COM 🔗 A San Siro ilvalido per la 35ª giornata diA tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola eLa, sintesi edella partita, valevole per la 35ª giornata del campionato diA Eni20242025. SEGUI LADISUNEWS24.COM 🔗 Calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inter Hellas Verona LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 20.45 a San Siro per Inter Hellas Verona, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilo live con noi Tutto pronto a San Siro per Inter Hellas Verona, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. 🔗internews24.com

LIVE Inter-Feyenoord, Champions League: cronaca e risultato in diretta - Inter-Feyenoord è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli olandesi allenati da Robin van Persie. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “San Siro” di Milano. LIVE INTER-FEYENOORD (ORE 21.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA 21. 🔗inter-news.it

Atalanta Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20:45 al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguila live con noi Tutto pronto al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, scontro al vertice valevole per il 29° turno del campionato di Serie A. Bergamaschi reduci dalla vittoria per 0 a 4 sulla Juventus, nerazzurri reduci dal successo per 3 a 2 sul Monza. Qualora la Dea vincesse, andrebbe a pari punti con la squadra di Inzaghi e col Napoli a 61 punti. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Inter show al Bentegodi: Verona travolto 5-0; FINALE Verona-Inter 0-5, è dominio nerazzurro al Bentegodi; Verona-Inter 0-5, il risultato della partita di Serie A 2024/25: goleada nerazzurra al Bentegodi; Diretta Verona-Inter ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Inter-Verona di Sabato 3 maggio 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... 🔗calciomagazine.net

Inter-Verona: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni - Inter-Verona, si gioca per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter-Verona 1-0: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - Inter-Verona, cronaca del secondo tempo A inizio ripresa Juric toglie dal campo i due difensori ammoniti per inserire Gunter e Dawidowicz e al 48' Faraoni di testa su corner quasi trova il vantaggio. 🔗fantacalcio.it