Inter-Verona LIVE 1-0 | tiro respinto di Duda dal limite dell'area

Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 57` - Correa ci prova dalla distanza ma il suo tiro si impenna dopo deviazione,. 🔗 -Hellas, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 57` - Correa ci prova dalla distanza ma il suosi impenna dopo deviazione,. 🔗 Calciomercato.com

LIVE Irlanda-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: padroni di casa in inferiorità numerica per 10 minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20?- Ramos placcato senza palla. L’arbitro chiede l’aiuto del TMO. Rischio giallo per McCarthy. 20?- Irlandesi in affanno che si affidano al calcio a liberare di Gibson-Park. 18?- Dopo aver spaventato i padroni di casa la Francia ha acquisito convinzione e continua ad attaccare. 17?- Ottimo tempismo del francese Cros, che mette le mani sull’ovale senza commettere infrazione conquistando il turnover. 🔗oasport.it

Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 10 marzo alle 14:30 - Il 7 marzo sono iniziate le operazioni per la mobilità che riguardano il personale scolastico per l’anno scolastico 2025-2026. C'è tempo fino al 25 marzo. Pubblicata l’ordinanza, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. 🔗orizzontescuola.it

Tiro a segno: Suruchi al comando dopo le qualifiche nella pistola 10 metri a Buenos Aires, dentro Jiang - Inder Singh Suruchi ha chiuso al comando le qualificazioni per la prova di pistola ad aria compressa 10 metri femminile, segmento valido per la penultima giornata di competizioni in quel di Buenos Aires, teatro in questi giorni della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: Una prova di grande impatto per l’indiana, capace di non allentare mai la tensione mantenendo la lucidità nei momenti più delicati. 🔗oasport.it

Inter-Verona LIVE 1-0: Asllani dal dischetto spiazza Montipò, poi ci prova Sarr - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie AGOAL E AZIONI SALIENTI30' - Arnautovic colpisce di testa su cross di Zalewski dalla sinistra, ma senza trovare la porta.26' - Combinazione nello stretto ... 🔗msn.com

Inter-Verona, formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona i nerazzurri, 10 cambi rispetto a mercoledì. Arnautovic-Correa in avanti, Thuram a riposo - SERIE A - Simone Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina dal vice Farris) vara il maxi-turnover a 72 ore dalla sfida dentro e fuori contro il Barcellona ... 🔗eurosport.it