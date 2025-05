Inter Verona LIVE 1-0 | fine primo tempo

© Calcionews24.com - Inter Verona LIVE 1-0: fine primo tempo Inter Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Verona, valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. SEGUI LA DIRETTA DI Inter Verona SU InterNEWS24.COM Inter (3-5-2): 13 J. . 🔗 A San Siro il match valido per la 35ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A Eni20242025. SEGUI LA DIRETTA DISUNEWS24.COM(3-5-2): 13 J. . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A L`Inter si prepara ad affrontare la penultima partita casalinga in questa Serie A, in vista... 🔗calciomercato.com

Atalanta Inter LIVE 0-1: bergamaschi in 10 uomini dopo il rosso ad Ederson - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20:45 al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguila live con noi Tutto pronto al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, scontro al vertice valevole per il 29° turno del campionato di Serie A. Bergamaschi reduci dalla vittoria per 0 a 4 sulla Juventus, nerazzurri reduci dal successo per 3 a 2 sul Monza. Qualora la Dea vincesse, andrebbe a pari punti con la squadra di Inzaghi e col Napoli a 61 punti. 🔗internews24.com

Inter-Verona Streaming Gratis: Inzaghi cerca riscatto in Diretta Live - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 35° giornata di Serie A, che sta entrando nel vivo oggi 3 maggio. A chiudere il quadro di questo sabato calcistico ci penseranno due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Inter e Verona, pronte a scendere in campo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di ripetersi per tornare alla via del successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Alle 20.45 Inter-Verona, le ufficiali: Inzaghi ne cambia 10, Zanetti col 3-5-1-1; Inter-Verona 1-0, il risultato LIVE; Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari; Inter-Verona, le ufficiali: maxi turnover Inzaghi, 10 cambi rispetto al Barça. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Verona LIVE 1-0: Asllani dal dischetto spiazza Montipò - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A GOL E AZIONI SALIENTI 10` - Ci prova anche Zalewski che rientra e tira ma Montipò blocca. 🔗msn.com

LIVE Inter-Verona 1-0: Asllaniiiiiiiiii e siamo subito avanti su rigore! - Live Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter-Verona LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Inter-Verona di Serie A 2024-2025 la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it