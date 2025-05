Inter-Verona le probabili formazioni per la 35ª giornata di Serie A

Inter-Verona si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio "San Siro" di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A.Inter-Verona, probabili formazioni CASA – Sarà l'Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d'inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. Ecco perché Simone Inzaghi rivoluzionerà totalmente l'undici di partenza. Rispetto alla sfida pareggiata 3-3 al Montjuic, ci saranno ben otto cambi nella formazione iniziale, con i soli Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e probabilmente Nicolò Barella confermati. Poi dentro le riserve. Ovviamente si giocherà qualche minuto dopo la fine della partita del Napoli a Lecce allo Stadio Via del Mare.

