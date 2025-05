Inter-Verona in mezzo al Barcellona c’è anche da seguire altro

Inter-Verona è l'anticipo di Serie A delle 20.45, il quartultimo impegno in campionato. La squadra di Inzaghi da domenica scorsa non è più padrona del proprio destino, ma mollare non può essere un'opzione. INSEGUIMENTO DA FARE – Inter-Verona diventa, dopo oltre due mesi, la prima partita in cui c'è da stare dietro al Napoli. Che, alle 20.45, potrebbe essere già scappato a +6 nel caso in cui dovesse vincere a Lecce. Di calcoli non ce ne sono più, bisogna vincerle tutte e sperare che Antonio Conte ne stecchi due su quattro (o ne perda una, per andare allo spareggio). Lo spreco epocale tra Bologna e Roma ha devastato la corsa dell'Inter, che rischia di aver ripetuto lo stesso drammatico errore di tre anni fa. Ma, visto che non bisogna lasciare niente al caso, anche se il Napoli dovesse vincere c'è da restare in scia fino all'ultimo.

Inter-Verona, i precedenti: media gol scoppiettante e tabù San Siro, i numeri - INTER-HELLAS VERONA, I PRECEDENTI L’Inter è sia la squadra che ha battuto più volte l’Hellas Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (117 reti). 🔗informazione.it

Inter-Verona, turnover totale per Inzaghi: Arna-Correa in attacco. Probabili e orari tv - I nerazzurri provano a tenere viva la lotta Scudetto privi di Calhanoglu e Inzaghi squalificati. Dentro Arnautovic e Correa. Zanetti con Mosquera e Sarr. Il Napoli gioca poco prima a Lecce: è un altro ... 🔗msn.com

