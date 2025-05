Inter-Verona | i precedenti formazioni dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Verona, si gioca per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d'inizio è previsto oggi alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Verona (ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest'oggi. Segui l'avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Verona
Stadio San Siro di Milano, sabato 3 maggio ore 20.45.

I precedenti
L'Inter è sia la squadra che ha battuto più volte il Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (117 reti).

