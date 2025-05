Inter-Verona i diffidati e gli squalificati per la 35ª giornata di Serie A

Inter-Verona si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il turno di campionato, con diffidati e due squalificati (per patteggiamento nei nerazzurri) per entrambe.

Inter-Verona sabato 3 maggio ore 20.45 (35ª giornata Serie A)
diffidati Inter (prossima partita Torino in trasferta): Kristjan Asllani, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard.
squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata), Simone Inzaghi (allenatore, una giornata).
diffidati Verona (prossima partita Lecce in casa): Tomas Suslov.
squalificati Verona: Diego Coppola (una giornata), Daniele Ghilardi (una giornata).

