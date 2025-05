Inter-Verona ecco l’arbitro del match

© Ilnerazzurro.it - Inter-Verona, ecco l'arbitro del match Inter-Hellas Verona, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A, in programma questa sera sabato 3 maggio alle 20.45 a San Siro. Ad assisterlo ci saranno Perrotti e Del Giovane, mentre il quarto ufficiale sarà Massimi. Al VAR è stato designato Paterna, con La Penna come assistente VAR.Inter – HELLAS Verona:Sabato 0305 – ore 20.45Arbitro: ManganielloAssistenti: Perrotti – Del GiovaneIV Uomo: MassimiVAR: PaternaAVAR: La Penna

