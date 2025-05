Inter-Verona 1-0 il tabellino della partita della 35ª giornata di Serie A

© Inter-news.it - Inter-Verona 1-0, il tabellino della partita della 35ª giornata di Serie A

Inter-Verona è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025.NON BISOGNA MOLLARE – L’Inter torna a vincere dopo cinque partite a secco in tutte le competizioni. Lo fa purtroppo restando a -3 dal Napoli, fortunato e aiutato nel vincere nel tardo pomeriggio a Lecce, battendo 1-0 il Verona. Decide un rigore in avvio, enorme ma visto soltanto al VAR, trasformato da Kristjan Asllani. Il tutto con dieci cambi di formazione su undici vista Barcellona e un secondo tempo decisamente brutto. Dove, però, l’impresentabile arbitro Gianluca Manganiello ha graziato l’Hellas (mai realmente pericoloso) evitando due volte l’espulsione di Ondrej Duda. Restano tre giornate per evitare la disgrazia, ma non avendo il destino in mano. 🔗 è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per la trentacinquesimadiA 2024-2025.NON BISOGNA MOLLARE – L’torna a vincere dopo cinque partite a secco in tutte le competizioni. Lo fa purtroppo restando a -3 dal Napoli, fortunato e aiutato nel vincere nel tardo pomeriggio a Lecce, battendo 1-0 il. Decide un rigore in avvio, enorme ma visto soltanto al VAR, trasformato da Kristjan Asllani. Il tutto con dieci cambi di formazione su undici vista Barcellona e un secondo tempo decisamente brutto. Dove, però, l’impresentabile arbitro Gianluca Manganiello ha graziato l’Hellas (mai realmente pericoloso) evitando due volte l’espulsione di Ondrej Duda. Restano tre giornate per evitare la disgrazia, ma non avendo il destino in mano. 🔗 Inter-news.it

